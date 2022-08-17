Житель Ялты фиктивно прописал в своей квартире более 40 мигрантов

Мужчину признали виновным в фиктивной постановке иностранцев на учет Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Житель Ялты заплатит 400 тысяч рублей штрафа за то, что фиктивно прописал в своей квартире более 40 иностранцев. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ялтинца признали виновным в совершении 54 эпизодов фиктивной прописки людей в своей квартире.

- Мужчина в период с июля 2020 года по декабрь 2021 года неоднократно предоставлял в местный отдел органа внутренних дел заверенные своей подписью уведомления о прибытии иностранных граждан с указанием места постановки на учет по адресу, где зарегистрирован подсудимый, - говорится в сообщении.

Таким образом мужчина прописал более 40 иностранцев, которые, разумеется, не собирались проживать в его квартире. За фиктивную постановку на учет ялтинец заплатит 400 тысяч рублей штрафа - именно такое наказание назначил суд.