Погода на 18 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

В Евпатории переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 августа на Крымском полуострове, как и накануне, действует штормовое предупреждение. В восточных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- Тропическая воздушная масса сохранит жаркую погоду. Днем пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 28...30°. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+28°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Евпатории +24…29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +25 …+28 °, северо-западный ветер 1-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +24 …+28°, южный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +24…+27°, западный ветер 3-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Джанкое +21…+30°, скорость юго-западного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Армянске +23 …+28°, скорость юго-западного ветра 3-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

Вода в Черном море прогрелась до +25°.

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