Евпатория возглавила топ-10 направлений для аренды дач на лето 2022

Евпатория.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, изучив данные брони домов и коттеджей летом 2022 года, выяснили, что россияне стали чаще арендовать летние дачи под ключ:
- Спрос на дома этим летом вырос на 32 %, если сравнивать с июнем-августом прошлого года. При этом посуточная аренда летних дач подорожала на 20 %. Долгосрочная аренда стоит от 3 до 8 тысяч рублей в сутки.
Топ-10 направлений для аренды летних дач (средняя стоимость ночи в рублях):
- Евпатория, 4211
- Ейск, 3143
- Сортавала, 8403
- Осташков, 6574
- Чемал , 3779
- Банное, 4724
- Суздаль, 5866
- Архыз, 5294
- Кисловодск, 3924
- Дербент, 4117
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