Евпатория возглавила топ-10 направлений для аренды дач на лето 2022

Евпатория. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, изучив данные брони домов и коттеджей летом 2022 года, выяснили, что россияне стали чаще арендовать летние дачи под ключ:

- Спрос на дома этим летом вырос на 32 %, если сравнивать с июнем-августом прошлого года. При этом посуточная аренда летних дач подорожала на 20 %. Долгосрочная аренда стоит от 3 до 8 тысяч рублей в сутки.

Топ-10 направлений для аренды летних дач (средняя стоимость ночи в рублях):

- Евпатория, 4211

- Ейск, 3143

- Сортавала, 8403

- Осташков, 6574

- Чемал , 3779

- Банное, 4724

- Суздаль, 5866

- Архыз, 5294

- Кисловодск, 3924

- Дербент, 4117

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