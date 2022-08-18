В Крыму возбуждено уголовное дело из-за нехватки лекарств для больных детей

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В Крыму дети пострадали от нехватки льготных лекарственных препаратов. Было заведено уголовное дело о халатности должностных лиц крымского Минздрава, права детей восстанавливают следователи. Дело было возбуждено по указанию главы крымского Следкома Владимира Терентьева.

- 2018 года по настоящее время шестерым малолетним, имеющим право на получение медицинских препаратов, не в полном объеме предоставлялись лекарства, что ставит под угрозу их здоровье и жизнь, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также следователи установили, что в этот период времени деньги на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан выделялись в полном объеме.

В СК отметили, что сейчас ситуация с обеспечением детей лекарств практически решена. Проводятся следственные действия.