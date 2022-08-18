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Общество18 августа 2022 7:31

В Крыму 18 августа почтили память немцев, депортированных в 1941 году

В этот день вспоминают жертв депортации немецкого народа
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Сергей Аксенов/vk.com

Фото: Сергей Аксенов/vk.com

В Крыму 18 августа вспоминают жертв депортации из Крыма немецкого народа. Именно в этот день в 1941 году немцы были насильственно переселены.

- Российское государство и общество давно дали четкую и однозначную правовую, политическую и моральную оценку депортации: это преступление, которому нет оправданий, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Также глава республики напомнил, что президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития», и этот документ стал важной основой государственной национальной политики в Крыму.