В Крыму замедлился рост цен на мясо подешевели яйца

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В Крыму замедлился рост цен на мясо и яйца по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в пресс-службе Банка России, снижение цен произошло из-за уменьшения расходов фермеров на корм для животных. Также поспособствовало укрепление рубля.

Однако свекла и морковь в июле прошлого года были дешевле, чем во втором месяце лета этого года. Это связано с поздним сбором урожая. Цены на капусту и картофель также снизились, а вот лук наоборот вырос в цене, из-за того, что объем нового урожая уменьшился на фоне холодной весны.

- В целом годовой прирост цен на продовольственные товары в июле увеличился до 19,5% после 17,8% месяцем ранее, - отметили в ЦБ.