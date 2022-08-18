Керчанину дали два года условно за незаконную добычу креветки

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Крымчанин незаконно добывал креветку в акватории Керченского пролива Азовского моря.

Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, 31-летний керчанин признан виновным. Он выловил 7 414 экземпляров черноморской креветки травяной и одну креветку черноморскую каменную.

- В результате указанных действий водным биологическим ресурсам был причинен ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Браконьера приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на девять месяцев.