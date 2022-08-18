После июньских потопов симферопольцам выплатили больше 19 миллионов рублей компенсаций

Фото: Так выглядел жд-вокзал Симферополя. Фото: «Подслушано Симферополь»/Вконтакте

Пострадавшим от июньских паводков симферопольцам выделили компенсации на сумму 19,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- По 420 заявлениям горожан, пострадавших в результате подтопления, приняты положительные решения о выплате материальной помощи. Единовременная материальная помощь предоставлена в общем объеме 4 миллиона 200 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Кроме того, 199 граждан получили 9,9 миллиона рублей из-за частичной утраты имущества. Каждому из обратившихся выплачено по 50 тысяч рублей на руки.

Кроме того, 57 симферопольцев получили по 100 тысяч рублей в связи с тем, что утратили имущество первой необходимости. Общая сумма выплат этим гражданам составила 5,7 миллиона рублей.

Напомним, сильные ливни прошли в ночь на 26 июня в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште. За сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Второй раз ливни прошли в начале июля, тогда также потоплены многоквартирные и частные дома.