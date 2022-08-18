Крымские учителя, школьники и их родители получат доступ к единому порталу

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В Крыму запустят единый портал для учителя, ученика и его родителей в рамках проекта «Моя школа». Уникальную федеральную государственную информационную систему педагогам презентуют во время традиционных августовских совещаний.

- ГИС «Моя школа» создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил. Это и прием в детские сады и школы, информация о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Единый портал пройдет апробацию в 15 регионах страны, а с 1 сентября следующего учебного года к проверенной системе подключатся все школы страны.

- Этот проект должен изменить многое, - говорит Дилявер Аметов, директор МБОУ «Горностаевская средняя общеобразовательная школа», Ленинского района. - Основная цель проекта прозрачность в большой базе электронных ресурсов, электронный журнал, электронный дневник. Авторизация будет проходить через «Госуслуги».