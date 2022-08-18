Крымские браконьеры незаконно выловили рыбу и нанесли ущерб на 9,8 миллиона рублей

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

В Крыму вынесли наказание группы браконьеров, которые незаконно вылавливали в Азовском море краснокнижные виды рыб.

Как сообщили в Ленинском районном суде, мужчины вытащили около 400 кг рыбы. Так, в улове были осетры, севрюги и белуги. Общая сумма нанесенного ущерба — 9,8 миллиона рублей.

Браконьеров, напомним, задержали в феврале 2021 года сотрудники Погрануправления ФСБ во время погрузки рыбы с катера в тайник. Задержанные признали свою вину.

Было заведено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и хранение особо ценных водных биоресурсов).

- Учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личностях подсудимых, суд назначил трем виновным наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы условно на 3 года, а одному виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, – сообщили в суде.

Кроме того, подсудимым придется выплачивать 9,8 миллионов рублей по гражданскому иску, который был полностью удовлетворен.