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Общество18 августа 2022 22:15

Погода на 19 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: дожди и тепло до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 августа 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Евпатории малооблачно.

В Евпатории малооблачно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В пятницу ожидаются местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, воздух прогреется до 28...30°. Ветер западный 8-13 м/с.

В Севастополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+27°, восточный ветер 1-4 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Евпатории +22…29°, западный ветер 7 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +26 …+28 °, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +23 …+28°, южный ветер 2-4 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +23…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Джанкое +21…+30°, скорость северо-восточного ветра 2-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Армянске +22 …+29°, скорость юго-западного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

Вода в Черном море прогрелась до +24 …+26°.

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