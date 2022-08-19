Погода на 19 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: дожди и тепло до плюс 30 градусов

В Евпатории малооблачно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В пятницу ожидаются местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, воздух прогреется до 28...30°. Ветер западный 8-13 м/с.
В Севастополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 28…30°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+27°, восточный ветер 1-4 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.
В Евпатории +22…29°, западный ветер 7 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Керчи +26 …+28 °, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Феодосии +23 …+28°, южный ветер 2-4 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Черноморском +23…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Джанкое +21…+30°, скорость северо-восточного ветра 2-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Армянске +22 …+29°, скорость юго-западного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
Вода в Черном море прогрелась до +24 …+26°.
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