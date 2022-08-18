На трассе «Таврида» под Симферополем изменена схема движения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 18 августа в районе села Мазанка схема движения по трассе «Таврида» меняется. Как сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма, организован объезд через село Донское.

Заезд и выезд в село Мазанку тоже осуществляется по схеме организации дорожного движения через Донское.

Отмечается, что схема движения изменена из-за строительства объездной дороги на участке Донское-Перевальное.

В сторону Керчи, как отметили в Службе автодорог республики, движение будет осуществляться без ограничений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение приостановить строительство дороги Донское-Перевальное до 15 сентября из-за пробки, которая образовалась на выезде из Симферополя.