Здание суда в Керчи проверили после сообщения о «минировании»

Здание суда обследовали правоохранители. Фото: Архив "КП"

Неизвестный сообщил о якобы минировании здания городского суда в Керчи. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации города.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, помещения суда обследовали специалисты. Информация о якобы взрывных устройствах не подтвердилась.

Напомним, 11 августа неизвестный сообщил о минировании детских садов в Керчи. Днем ранее анонимный звонок с угрозами поступил в детскую поликлинику №3. Там эвакуировали персонал и пациентов.

В целом волна лжеминирований продолжается в Крыму с февраля.

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