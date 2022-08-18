В Черноморском районе на площади 250 квадратных метров горела трава

Сообщение о возгорании сухой растительности поступило 18 августа в 13:37 Фото: Надежда ДАЦЮК

Около села Снежное Черноморского района загорелся сухостой. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании сухой растительности Центр управления в кризисных ситуациях получил 18 августа в 13:37, передает Крымское информационное агентство.

Пожарные, прибывшие на место, оперативно потушили горящую растительность. На тот момент пожар распространился на площади 250 «квадратов» за полчаса.

В МЧС также напомнили, что за разведение костров и выжигание сухой травы во время действия противопожарного режима можно получить штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.