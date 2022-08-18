В Ялте некоторые улицы подтоплены после сильного ливня

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В Ялте за 18 августа выпало 85 мм осадков, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Как передает «Крым 24» слова представителей ведомства, вода быстро сходит из-за рельефа местности. Было сформировано две мониторинговые группы.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, сильный ливень, прошедший днем 18 августа, подтопил улицу Боткинскую.

Напомним, что в Крыму на 18 и 19 августа было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки сильные ливни, грозы, град и шквал 15-20 метров в секунду.

При этом до конца недели на полуострове сохранится жара - до конца недели днем воздух будет прогреваться до +33 градусов.