В Крыму создали виртуальный 3D тур по Тарханкуту

На Тарханкуте очень много красивых мест. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров создатель щедро одарил красотами, но не у всех есть возможность приехать в южный край и насладиться сказочно красивыми пейзажами. Но современные технологии предлагают решение и этой проблемы. Например, в пресс-службе Управления особо охраняемыми природными территориями Республики Крым сообщили:

- Посетить Тарханкутский природный парк можно виртуально. С помощью 3D тура вы увидите потрясающие виды и познакомитесь с историей уникального уголка Крыма. Режим VR придаст эффект присутствия.

Для просмотра просто нужно пройти по этой ссылке, а дальше уже выбирать вкладку по своему вкусу: «Чаша Любви», «Джангуль», «Мыслитель», «Скала Екатерины»…

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50