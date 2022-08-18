Движение по Крымскому мосту после работы ПВО над Керчью осуществляется в штатном режиме

Крымский мост. Архивное фото

Работа ПВО в небе над Керчью не повлияла на движение транспорта по мосту через Керченский пролив. Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе ФКУ УПРдор «Тамань».

- Движение осуществляется в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе

Напомним, около 21:00 в небе над Керчью прогремел мощный хлопок. Он был слышен во всех районах города, и даже в близлежащих поселках.

Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, «предварительно в Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет».

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