Ялта вошла в топ-10 популярных городов для аренды квартир летом 2022

Ялту очень любят туристы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма славится ласковым морем и чудесными природными пейзажами. Вот и Ялта заняла почетное третье место в рейтинге экспертов сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, которые проанализировали данные брони апартаментов и квартир туристами летом 2022 и составили соответствующий рейтинг.

- Самые востребованные города для посуточной аренды квартир этим летом — Санкт-Петербург, Сочи, и Ялта, - сообщили специалисты, отметив, летом-2022 бронирование апартаментов и квартир увеличилось на 241 %, если сравнивать с прошлым сезоном.

Да и сам ценник «подрос» на 8 % по сравнению и составляет 4 тысячи рублей за сутки.

Топ-10 популярных городов для посуточной аренды апартаментов и квартир летом 2022 (средняя стоимость в рублях ночи):

- Санкт-Петербург, 4 465

- Сочи, 4 645

- Ялта, 4 486

- Казань, 3 895

- Москва, 3 961

- Калининград, 2 731

- Ростов-на-Дону, 2 852

- Волгоград, 2 835

- Нижний Новгород, 3 498

- Воронеж, 2 643

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