Ялта вошла в топ-10 популярных городов для аренды квартир летом 2022

Ялту очень любят туристы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Южный берег Крыма славится ласковым морем и чудесными природными пейзажами. Вот и Ялта заняла почетное третье место в рейтинге экспертов сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, которые проанализировали данные брони апартаментов и квартир туристами летом 2022 и составили соответствующий рейтинг.
- Самые востребованные города для посуточной аренды квартир этим летом — Санкт-Петербург, Сочи, и Ялта, - сообщили специалисты, отметив, летом-2022 бронирование апартаментов и квартир увеличилось на 241 %, если сравнивать с прошлым сезоном.
Да и сам ценник «подрос» на 8 % по сравнению и составляет 4 тысячи рублей за сутки.
Топ-10 популярных городов для посуточной аренды апартаментов и квартир летом 2022 (средняя стоимость в рублях ночи):
- Санкт-Петербург, 4 465
- Сочи, 4 645
- Ялта, 4 486
- Казань, 3 895
- Москва, 3 961
- Калининград, 2 731
- Ростов-на-Дону, 2 852
- Волгоград, 2 835
- Нижний Новгород, 3 498
- Воронеж, 2 643
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