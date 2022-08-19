Появилось красивое видео рассвета на Ай-Петри 19 августа

Утро на Южном берегу Крыма. Фото: Андрей Бачурин/VK

Встречать восход солнца в горах Крыма – это особо утонченный изыск. Правда, чтобы сполна насладиться величественным природным явлением, нужно встать затемно и уже в шесть утра быть на смотровой площадке плато Ай-Петри, что находится в окрестностях канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри». Но можно пойти по менее сложному пути и полюбоваться рассветом в соцсети, зайдя на страничку счастливчика, который по долгу службы находится в горах и щедро делиться своими впечатлениями со своими подписчиками.

- 19 августа. Плато Ай-Петри, - так назвал свой очередной ролик автор.

Небосвод, позолоченный дарующим жизнь светилом, впечатляет и восхищает! Любуешься и понимаешь, что новый день принесет только хорошие и светлые события!

Все-таки здорово, что современные технологии позволяют полюбоваться Крымом на расстоянии. Вот и по Тарханкутскому полуострову можно побродить виртуально, отправившись в 3D тур.

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