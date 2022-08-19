В Госдуме подготовят программу денацификации образования на освобожденных территориях Украины

Госдума займется образованием на освобожденных территориях Украины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Госдуме займутся разработкой программы денацификации образования на освобожденных территориях Украины. Ее подготовят депутаты профильной межфракционной группы.

По мнению парламентариев, украинских детей милитаризировали с раннего детства, внушая ненависть к России, а общая для двух стран история была «перевернута с ног на голову».

Депутаты подготовили доклад «О нацификации образования на Украине», который направили верховному комиссару ООН по правам человека.

- С одной стороны, он будет поражен теми преступлениями, которые изложены в этом докладе, а с другой стороны, мир узнает правду,- заявил зампредседателя Государственной думы Борис Чернышов.

Кроме того, в Госдуме создадут интернет-ресурс, в котором граждане Украины смогут анонимно передать факты о нацификации образования. А также предлагают привлекать ветеранов и участников специальной военной операции к преподаванию в школах на освобожденных территориях.

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