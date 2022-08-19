В Ялте выпало две месячных нормы осадков

Потоки воды во время дождя в Ялте. Фото: Подслушано в Ялте/tg

В Ялте 18 августа выпало более 85 мм осадков, что составляет две месячных нормы. Об этом сообщила мер города Янина Павленко.

- Напомню, в потоп было 130 мм. Испытание непростое, но реки справились, - отметила Павленко.

По информации главы администрации, в городе отмечены точечные подтопления подвалов, подземных переходов в центральной части города, поврежден асфальт на улице Блюхера, также есть обращения о протечках в домах, где начался капитальный ремонт кровель.

Однако серьезных ЧП из-за ливня не произошло.

Напомним, летом 2021 года Ялта и Керчь пострадали от обильных дождей, в результате которого были серьезно затоплены и повреждены улицы и жилые дома.

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