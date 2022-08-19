Появилось эпичное видео разрушения устричной фермы ураганом в Крыму 19 августа

Смерч под Саками. Фото: соцсети

В соцсетях появилось видео смерча, который разбушевался в поселке Новоозерное под Саками. На кадрах отдыхающие в панике выбегают из домиков, а стихия крушит постройки устричной фермы.

По информации МЧС, в результате атмосферного вихря у производственного строения фермы повреждена кровля на площади 50 квадратных метров, а также 5 частных автомобилей.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, 19 августа в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение.

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