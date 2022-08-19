Щелкино получит 50 миллионов рублей на благоустройство Прибрежного парка

Парк в Щелкино ждет благоустройство Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Щелкино проведут капитальный ремонт Прибрежного парка. Общая сумма финансирования составит 50 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Предусмотрено развитие зеленых парковых зон, прилегающих к открытой в 2022 году новой набережной. Будет создана многофункциональная общественная территория для тихого отдыха с детской игровой зоной, зонами спортивной гимнастики, творчества и встреч для общения,- написал Аксенов у себя в telegram.

Как отметил глава республики, город Щелкино вошел в число победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения менее 20 тысяч человек». Заявки участников конкурса прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия, археологии.

В конкурсе участвовали проекты, которые учитывали мнение жителей при принятии градостроительных решений и получили наибольшую поддержку горожан.

Напомним, ранее республика Крым вошла в перечень регионов-победителей общероссийского конкурса по созданию виртуальных концертных залов в 2023 году. По итогам отбора такие виртуальные залы откроют в Керчи и Алуште.

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