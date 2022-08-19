Жительница Алушты попалась на махинациях с материнским капиталом

За незаконное обналичивание средств материнского капитала крымчанка пойдет под суд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительницу Алушты обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом. Как сообщает Следком Крыма и Севастополя, 38-летнняя женщина попалась на незаконном обналичивании средств с сертификата.

- Женщина обратилась в алуштинский филиал кредитного потребительского кооператива, головной офис которого находится в Санкт-Петербурге, где были составлены фиктивные документы на приобретение ею земельного участка на одном из хуторов Ростовской области, а также о вступлении в качестве пайщика в этот кооператив и получении займа на строительство жилого дома в сумме, равной средствам материнского капитала, - сообщили в ведомстве.

При этом улучшать свои жилищные условия крымчанка не планировала, а собиралась получить на руки наличными сумму, указанную в сертификате.

Для этого она подала в городское отделение пенсионного фонда заявление, где, указав ложные данные, попросила перечислить средства маткапитала для погашения долга перед кооперативом по займу на строительство жилья. После чего пенсионный фонд перевел ей 408 026 рублей.

Мошенническую схему вскоре выявили правоохранители. Против жительницы Алушты завели уголовное дело. Кроме того, уголовные дела завели и против девятерых сотрудников кредитного кооператива. Их обвиняют в 50-ти подобных сделках с маткапиталом на территории разных регионов страны. Следствие ведут правоохранители Санкт-Петербурга.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50