Из Москвы отправился первый рейсовый автобус в Ялту

Первый рейс автоуса Москва-Ялта. Фото: "Мосгортранс"

«Мосгортранс» 19 августа отправил первый рейс автобуса в Ялту от автовокзала «Саларьево».

Об этом сообщает Мининформ Крыма. Отмечается, что из Москвы в Ялту автобусы будут отправляться каждую пятницу в 9:30.

В обратном направлении будут выезжать по субботам в 20:00 от ялтинского автовокзала.

Время в пути составит 29 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что из Санкт-Петербурга в Симферополь могут запустить рейсовый автобус. Сейчас власти Северной столицы проводят опрос жителей.

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