Солнышко из кошек: появилось трогательное видео из приюта для бездомных Мурок и Барсиков в Евпатории

Кошки отмечают рыбный день. Фото: кадр видео ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ/VK

Котики – неофициальный талисман Крыма. Один представитель мурлык даже курировал строительство моста через Керченский пролив! Но не у всех хвостатых, даже у тех, кто носит «очки», так удачно складывается судьба. На полуострове хватает кошачьих, которые горе мыкают в подворотне и на улице. Добрые люди стараются облегчить их участь и создают частные приюты, потому что власти не очень хорошие помощники в этом благом деле.

На днях в соцсети появилось трогательного видео из одного приюта, который действует в Евпатории:

- Помните, раньше в столовых был обязательный рыбный день по четвергам? Традиции чтят в Кошкином доме!

Разномастные хвостатые мигом отреагировали на заботу и выстроились возле рыбной тарелки в виде солнышка. Как бы не было хорошо в приюте, но дома лучше! Поэтому в Симферополе решили провести акцию добра, чтобы пристроить бездомных бедолаг в добрые руки.

В столице Крыма пройдет акция добра. Фото: Администрация города Симферополя/VK

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