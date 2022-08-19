В Ялте мужчина выстрелил в пса

Мэр Ялты обещает проверку на предмет жестокого обращения с животным. Фото: скрин из видео/Янина Павленко/tg

В ялтинском поселке Массандра на видео попал мужчина, который выстрелил в пса. Ролик у себя в telegram разметила мэр города Янина Павленко. На кадрах видно, как мужчина выходит из дома и направляется к стоящей у подъезда бездомной собаке. После этого у морды пса происходит хлопок и яркая вспышка.

- По видео лично обращусь в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет жестокого обращения, - написала глава администрации.

Как отметила Янина Павленко, по поводу этого рыжего пса она получила ряд противоречивых обращений от жителей улицы Стахановской, 40 в Массандре. Одни говорят, что он кидается на людей, другие, напротив, жалуются на соседей, которые проявляют излишнюю жестокость по отношению к собаке.

Глава Ялты пообещала связаться о общественной организацией «Ковчег» и отправить пса на передержку.

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