Погода на 20 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Крымские синоптики обещают ливни.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Ожидаются местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 27...29°. Ветер восточный 6-11 м/с.
В Севастополе переменная облачность. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 28…30°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+27°, юго-восточный ветер 1-4 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Евпатории +23…30°, западный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Керчи +25 …+28 °, северо-восточный ветер 1-6 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Феодосии +24 …+29°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Черноморском +24…+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +22…+30°, скорость северо-восточного ветра 2-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Армянске +23 …+30°, скорость восточного ветра 3-5 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +26°.
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