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Общество19 августа 2022 23:01

Погода на 20 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 20 августа 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские синоптики обещают ливни.

Крымские синоптики обещают ливни.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Ожидаются местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 27...29°. Ветер восточный 6-11 м/с.

В Севастополе переменная облачность. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+27°, юго-восточный ветер 1-4 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +23…30°, западный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +25 …+28 °, северо-восточный ветер 1-6 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +24 …+29°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +24…+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +22…+30°, скорость северо-восточного ветра 2-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Армянске +23 …+30°, скорость восточного ветра 3-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +26°.

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