В Крыму все города и районы завели официальные паблики в «ВКонтакте»

Фото: скриншот Администрация города Алушты/VK

В России 100 процентов городов, муниципальных районов и социально значимых региональных органов исполнительной власти обзавелись создали паблики для общения с жителями в соцсетях.

- В Крыму насчитывается 512 госпабликов с общей аудиторией более 630 тысяч человек. В социальных сетях представлены все администрации городов и районов, министерства. Свои группы ведут также школы, детсады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта. Главной площадкой для крымских органов власти является «ВКонтакте», - сообщил заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, отметив, что госпабликах можно не только узнать новости, но и написать предложение или жалобу.

В ближайшее время подписчики и вовсе смогут получить определенный набор услуг, например, записаться на прием к врачу прямо в паблике.

Кстати, требование о ведении госпабликов обусловлено федеральным законом №270, подписанным Президентом Российской Федерации 14 июля 2022 года.