В Ялте для туристов закрыли доступ к водопаду Учан-Су

Проход к Учан-Су завалило мокрым грунтом. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Крым в очередной раз стал жертвой природной стихии. На днях сильные дожди прошли и в Ялте, и в Черноморском районе. Не обошлось и без разрушений.

- Водопад Учан-Су временно закрыт для посещения! К сожалению, обильные атмосферные осадки вызвали обвал горной породы на тропу, ведущую к водопаду Учан-Су. Для безопасности экскурсантов, мы вынуждены временно закрыть данный эколого-просветительский объект, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Сколько времени будет действовать табу, станет известно, после того окрестности Учан-Су изучат специалисты и станет ясно - существует ли риск повторного обвала.

Кстати, в свое время знаменитый водопад специально готовили к визиту Генсека Леонида Ильича Брежнева.

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