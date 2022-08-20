В Крыму с 24 августа изменяется график движения электрички Симферополь - Соленое Озеро

В Крыму электрички - это востребованный вид общественного транспорта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники решили сделать поездки еще комфортнее и сделали так, что в северной части полуострова появилась еще одна остановка.

- С 24 августа 2022 пригородному поезду № 6618 сообщением Симферополь – Соленое Озеро назначается дополнительная стоянка по пл. 1393 км, - такая информация появилась в паблике ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Поэтому поезд будет ездить по частично обновленному расписанию:

- До станции Урожайная поезд следует действующим графиком, далее:

Урожайная 12.31-12.32 пл. 1393 км 12.35-12.36, далее действующим графиком.

Кстати, чтобы не попасть впросак, можно ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов на официальном сайте «ЮППК».

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