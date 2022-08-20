Как в Евпатории снимают фильм про Сирию

Евпатория на несколько часов превратилась в сирийский город. Фото: Алла Супрун/Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK

Крымский полуостров скоро подарит миру еще один сериал. Отдельные сюжеты для ленты снимают в солнечной Евпатории.

В съемках участвую гости и жители Крыма. Фото: Paolo Mezzo/Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK

- Новый проект под рабочим названием «Спецоперация» - это история про Сирию и наших корреспондентов в горячих точках, - такая информация появилась в паблике, где участники массовых сцен делятся своими впечатлениями и фото.

- Меня пригласили принять участие в съемках фильма про Сирию, которые проходят в Старом городе Евпатории. Очень колоритные и интересные съемки! С меня вышел очень хороший араб, - не скрывают своих эмоций новички.

В кадре актеры Театра исторического трюка «ИстАри». Фото: Театр исторического Трюка ИстАри. Крым./VK

На киноплощадке показывают свое мастерство и актеры Театра исторического трюка «ИстАри».

Кстати, несколько лет тому назад съемки фильма про спецоперацию в Сирии проходили в окрестностях Судака, и там были задействованы, такие звезды, как Гоша Куценко.

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