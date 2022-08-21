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Общество20 августа 2022 22:57

Погода на 21 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

КП-Крым узнала, какой будет погода на 21 августа 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Море у берегов Алушты прогрелось до плюс 26 градусов.

Море у берегов Алушты прогрелось до плюс 26 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

В Севастополе и восточных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- В воскресенье сохранится неустойчивый характер погоды. Из-за развития активной внутримассовой конвекции, ожидаются местами кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 28...30°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с. , тепло 29…31°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+29°, юго-восточный ветер 1-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +22…31°, западный ветер 2-3 м/с. Малооблачно, гроза.

В Керчи +21 …+29 °, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +23 …+30°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +21…+28°, западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, гроза.

В Джанкое +18…+30°, скорость восточного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Армянске +23 …+29°, скорость восточного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

Вода в Черном море прогрелась до +24 …+25°.

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