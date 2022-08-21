Погода на 21 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Море у берегов Алушты прогрелось до плюс 26 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
В Севастополе и восточных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.
- В воскресенье сохранится неустойчивый характер погоды. Из-за развития активной внутримассовой конвекции, ожидаются местами кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 28...30°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с. , тепло 29…31°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+29°, юго-восточный ветер 1-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Евпатории +22…31°, западный ветер 2-3 м/с. Малооблачно, гроза.
В Керчи +21 …+29 °, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Малооблачно.
В Феодосии +23 …+30°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Черноморском +21…+28°, западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, гроза.
В Джанкое +18…+30°, скорость восточного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Армянске +23 …+29°, скорость восточного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
Вода в Черном море прогрелась до +24 …+25°.
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