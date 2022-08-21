В Симферополе 22 августа отключат свет на 15 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

22 августа отдельные районы Симферополя на несколько часов останутся без электроснабжения. Из-за ремонтных работ электричество отключат с 8.00 до 17.00.

Где не будет света в Симферополе 22 августа:

- переулки. Трамвайный, 14-38/13 , 21/2-41/6 ; Вольный, 24;

- улицы Ленинградская, 1-5 ; Тургенева, 4-36 , 3-13А; Фрунзе, 19-33 ; Мокроусова, 8-18; Тургенева/ Мокроусова; Вишневая, 38-62 , 39-63 ; Ростовская, 17; Смольная, 13-21/2 ; Камская, 2-8 , 1-3 ; Киевская, 135А; Лизы Чайкиной, 2/22-22 ; Шалфейная, 22/13-54/79 , 37-65 ; Грибоедова, 102-124 , 55-71/2 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Рубцова, 18-38 , 21-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15.

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