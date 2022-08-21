В Симферополе опубликовали график подвоза воды на 21 августа

Фото: ГУП РК "Вода Крыма"

ГУП РК «Вода Крыма» публикует график подвоза воды жителям Симферополя на 21 августа. Водовозки будут работать с 9-00 до 19-00. На каждой из улиц машины будут стоять по два часа.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за капитального ремонта улицы Караимской подрядчиком будет осуществляться переключение на байпасс сетей холодного водоснабжения. В связи с этим с 20 по 23 августа будет ограничено водоснабжение почти 40 улиц.

График подвоза воды жителям Симферополя на 21 августа. Фото: ГУП РК "Вода Крыма"

ГУП РК «Вода Крыма» порекомендовало иметь запас питьевой воды и пообещало обеспечить работу водовозок.

Отмечается, что узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз можно по телефону диспетчерской +7 (978) 832-91-91, +7(3652) 60-26-26.

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