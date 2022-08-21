Заболеваемость коронавирусом в Крыму снова растет. Архивное фото

Коронавирусом в Крыму за сутки заболели 399 человек. Такие данные публикует Министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, в больницы попали еще 42 человека. Летальных исходов, к счастью, не зарегистрировано. С выздоровлением выписаны 276 человек.

Напомним, ранее глава Минздрава республики Константин Скорупский отметил рост заболеваемости Covid-19 в регионе за последние две недели. В больницах и поликлиниках усилили антиковидные меры и увеличили коечный фонд для ковидных больных.

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