МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 21 августа

В воскресенье 21 августа в Крыму снова ожидаются дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма объявило штормовое предупреждение на 21 августа. По данным ведомства, в воскресенье на полуострове ожидаются ливни с грозами и сильный ветер.

- По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 21 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с,- сообщили в МЧС.

В ведомстве предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП.

Напомним, 18-19 августа в Крыму также прошли ливневые дожди. В Ялте менее чем за сутки выпало две месячных нормы осадков. А в курортном поселке под Саками прошел смерч, который повредил несколько автомобилей и кровлю устричной фермы.

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