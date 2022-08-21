Учитель из Джанкойского района представит Крым в финале конкурса «Учитель года России 2022»

Роман Абджемелов. Фото: Мининформ РК

Учитель математики и информатики из школы села Столбовое, Джанкойского района Ролан Абджемелов представит Крым в финале конкурса «Учитель года России 2022». Об этом сообщает Министерство информационной политики Крыма.

Сейчас педагог, как и 85 его коллег, готовится к испытаниям: «Урок», «Воспитательное событие», «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Педагогический совет».

- Мы заочно все друг друга уже знаем. Это настоящая команда прекрасных учителей, которые готовы прежде всего помогать, а уж потом быть конкурентами, - признается педагог.

Финал конкурса пройдет в Тюмени в сентябре. Не смотря на подготовку, которая занимает немало времени, Ролан Абджемелов самостоятельно разработал креативный дизайн оформления кабинета в своей сельской школе. И во время летних каникул в делал в классе ремонт.

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