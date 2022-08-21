Песня Верки Сердючки в одном из баров Крыма вызвала скандал в соцсетях

В крымском баре поставили песню Верки Сердючки. Фото: скрин из видео Злой Крымчанин/Вконтакте

Крымские соцсети буквально «взорвал» пост о том, что в одном из баров поселка Первомайское в Крыму посетители отплясывают под песню Верки Сердючки «Гуляночка». Видео с танцпола опубликовал один из местных пабликов.

- Бар «Эдельвейс», пгт. Первомайское. Вот такие песни здесь слушают каждые выходные. Уже достали. Хотелось бы провести проверку, - написал анонимный пользователь.

Автор ролика также снял на видео график работы увеселительного заведения.

Однако мнения пользователей по этому поводу разделились. Одни считают, что такие композиции должны быть под запретом во время спецоперации, другие, напротив, уверены, что в многонациональном Крыму могут звучать любые застольные песни.

- Закона, запрещающего такие песни нет!

- А вы поезжайте в Киев и спойте «Легендарный Севастополь» или, хотя бы «Севастопольский вальс». И что от Вас оставят? То до Крыма не доедет...

- Ничего криминального не произошло. Автор, если не нравилась песня, подошёл бы к диджею и поговорил.

- Проблема в тексте песни…

- Бред полнейший! Песня старая. Вся Россия танцевала под песни Верки Сердючки

Напомним, украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, после начала спецоперации не раз негативно высказывался в адрес России и практически оборвал все связи с российскими поклонниками.

Ранее, ди-джея караоке-бара «Краб» из Щелкино оштрафовали за националистическую песню в поддержку ВСУ, которую он поставил по просьбе одного из посетителей. Также парню дали десять суток ареста.

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