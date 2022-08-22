Погода на 22 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: пришел жаркий и сухой понедельник

В Симферополе температура воздуха днем 30...32°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- Тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и преимущественно сухую погоду, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.
В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло до 28…30°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+30°, южный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +22…31°, южный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Керчи +21 …+30 °, восточный ветер 5-9 м/с. Ясно.
В Феодосии +23 …+29°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +24…+28°, северо-восточный ветер 5-10 м/с. Ясно.
В Джанкое +24…+30°, скорость восточного ветра 2-7 м/с. Ясно.
В Армянске +23 …+28°, скорость восточного ветра 6-10 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +25 …+26°.
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