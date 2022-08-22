В Алуште центральный пляж забит отдыхающими: 5 типичных фото крымского курорта в августе 2022

Алушта. 21 августа 2022. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров во второй половине августа радует теплым Черным морем – вода прогрелась до плюс 26 градусов!

Вот и центральный пляж Алушты забит до отказа отдыхающими.

Сюда на Южный берег Крыма приезжают понежиться на прогретой солнцем гальке и жители полуострова, и гости с материковой части России.

Места хватит всем, потому что часть отдыхающих отдает предпочтение более спокойному и умиротворенному Профессорскому уголку, куда можно пройти прямо с набережной, если взять правее.

Ротонда - визитка Алушты и самая популярная фотозона. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Море, как парное молоко! Да и медуз практически нет, - делятся впечатлениями любители водных процедур на свежем воздухе поклонники бронзового загара.

Профессорский уголок. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Благодать!

В Профессорском уголке иногда случаются пробки на набережной. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Но иногда гармоничное течение времени нарушают заторы на улицах, что вполне объяснимо, ведь на полуострове не летают самолеты, туристы приезжают на своих авто или поездах. Происки укронацистов особого впечатления на россиян не производят.

Отдыхать у моря любят не только люди, но и собаки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские синоптики обещают, что в ближайшее время на полуострове будет стабильно тепло:

- В ближайшие трое суток тропическая воздушная масса обеспечит жаркую и преимущественно сухую погоду.

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