Ночью в Казачьей бухте Севастополя прозвучала не сирена, а «внутренний» военный сигнал

В Крыму продолжаются атаки мелких беспилотников. Фото: Черный список Крыма/Tg

21 августа в Казачьей бухте Севастополя местные жители могли слышать сигнал о режиме боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Вижу, как некоторые паблики пишут, что в Казачке сработал сигнал воздушной тревоги - звучит сирена. Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это «внутренний» сигнал, - написал губернатор в своем telegram-канале.

Он добавил, системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес. По его словам, случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации.

Ранее губернатор Севастополя рассказал о ситуации с украинским беспилотником, который сбили над штабом Черноморского флота 20 августа. Пострадавших и повреждений нет.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50