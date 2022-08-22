В Ялте восстановлено движение общественного транспорта после падения столба

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"
В Ялте восстановлена работа общественного транспорта по графику после падения столба в районе Овощного рынка, сообщила глава местной администрации Янина Паленко.
- Работа общественного транспорта восстановлена. Движение троллейбусов и маршруток - по графику, - написала градоначальница в своем telegram-канале.
Ранее из-за рухнувшего столба было временно приостановлено движение троллейбусов. Маршруты 100, 129, 130 ехали из Массандры по улице Свердлова. На месте работали коммунальные службы.
Напомним, в Симферополе изменились схемы движения трех автобусных маршрутов. Нововведения связаны с проведением дорожного ремонта в городе.
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