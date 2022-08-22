Керчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

За дискредитацию армии крымчанку оштрафовали на 30 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд в Керчи приговорил 46-летнюю местную жительницу к штрафу в 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ, сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

- С 13 мая 2022 года по 24 июня 2022 года в социальной сети «Вконтакте» размещала публикации, дискредитирующие использование Вооруженных Сил РФ <...>, а также выражала публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил РФ, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Крыму за дискредитацию армии Российской Федерации оштрафовали двух молодых людей. Они выложили запись прохождения военного эшелона с военной техникой РФ в социальную сеть.

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