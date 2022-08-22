Губернатор Севастополя показал видео с городскими убежищами

Фото: Михаил Развожаев/Telegram/скриншот из видео

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на минувших выходных проверил состояние убежищ в городе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

- Севастополь - под надежным куполом ПВО. Поскольку у нас еще действует «желтый уровень», на выходных проверил состояние укрытий. Еще раз хочу подчеркнуть: Севастополь под надежной защитой. Да, лучше знать где убежища, но пусть это будет учебной тревогой, - написал Развожаев.

Он дал поручение разместить в городе указатели с расположением убежищ, а также маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.

Ранее сообщалось, что ночью в Казачьей бухте Севастополя прозвучала не сирена, а «внутренний» военный сигнал. Системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес.

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