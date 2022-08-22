В Феодосии ГИБДД раздавала законопослушным водителям российские флаги

Водителям вручали российский триколор. Фото: ГИБДД города Феодосии

В Феодосии инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками ФССП организовали мероприятие, в ходе которого водителям рассказывали о важности своевременной оплаты штрафов.

- В ходе проведения мероприятий совместно с ФССП сотрудниками ГИБДД проводились профилактические беседы с водителями с целью недопущения появления задолженностей по штрафам и оплаты их в установленный законом срок, - рассказали в ГИБДД города Феодосии.

Помимо Госавтоинспекции к акции присоединились сотрудники ФССП. Фото: ГИБДД города Феодосии

Водителям, соблюдающие закон, получали от инспекторов памятные сувениры, а именно российские флаги. Напомним, 22 августа по всей стране отмечается День Государственного флага России.