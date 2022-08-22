Часть Симферополя осталась без воды 22 августа

Воды по указанным адресам не будет до вечера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя 22 августа осталась без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 (ориентировочно) краны будут сухими на улицах Батурина, Трубаченко, Русская, Поповкина, Бульварная, Парковая, Гражданская, Зенитная, Бахчисарайская, Тамбовская, Заводская, Новикова и Футболистов.

Также до 18.00 из-за повреждений на участке водопроводной сети без воды остался микрорайон Белое-5.

Кроме того, до 18.00 в Симферопольском районе из-за аварии воды не будет в селах Партизанское, Кизиловое и Каштановое.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 22 августа отключат свет на 15 улицах. Крымские энергетики ведут ремонт электросетей.

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