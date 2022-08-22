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Общество22 августа 2022 10:12

Часть Симферополя осталась без воды 22 августа

Проводятся ремонтные работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Воды по указанным адресам не будет до вечера

Воды по указанным адресам не будет до вечера

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя 22 августа осталась без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 (ориентировочно) краны будут сухими на улицах Батурина, Трубаченко, Русская, Поповкина, Бульварная, Парковая, Гражданская, Зенитная, Бахчисарайская, Тамбовская, Заводская, Новикова и Футболистов.

Также до 18.00 из-за повреждений на участке водопроводной сети без воды остался микрорайон Белое-5.

Кроме того, до 18.00 в Симферопольском районе из-за аварии воды не будет в селах Партизанское, Кизиловое и Каштановое.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 22 августа отключат свет на 15 улицах. Крымские энергетики ведут ремонт электросетей.

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