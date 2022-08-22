Севастопольцам грозит три года колонии за рекламу наркотиков на Таврической лестнице

В Севастополе двум парням грозит срок в колонии за рекламу наркотиков на объекте культурного наследия Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Севастополе двум парням грозит срок в колонии за рекламу наркотиков на Таврической лестнице, сообщили в пресс-службе УМВД Севастополя.

- В июне текущего года двое 19-летних местных жителей с целью незаконного заработка наносили аэрозольной краской трафаретную рекламу наркотических средств на стены домов и городских сооружений. От рук злоумышленников в том числе пострадал один из символов нашего города, объект культурного наследия регионального значения - Таврическая лестница, - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из злоумышленников ранее уже был судим за кражу. На молодых людей завели уголовное дело. Им грозит до трех лет в колонии.

Ранее сообщалось, что симферопольцу грозит 12 лет тюрьмы за один грамм наркотиков. Закладчика задержали в районе Железнодорожного вокзала.

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