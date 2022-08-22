В ближайшие часы Крым накроют грозовые ливни с градом

В Крыму ожидается ухудшение погоды к концу дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во второй половине дня 22 августа в Крыму ожидаются обильные грозовые ливни и сильный ветер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Во второй половине дня и вечером 22 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Крымчанам напоминают про меры предосторожности, которые следует соблюдать во время непогоды: не находиться под деревьями, слабо укрепленными конструкциями, рекламными щитами, линиями электропередачи, не парковать под ними автомобили. Также следует воздержаться от дальних поездок и нахождения вблизи русел рек и акваторий. Возможны подтопления территорий.

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