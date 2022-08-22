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Общество22 августа 2022 13:58

Восемь улиц Симферополя останутся без воды до вторника

Ограничения связаны с переустройством магистрального трубопровода
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
С ночи 22 августа некоторые улицы Симферополя останутся без воды

С ночи 22 августа некоторые улицы Симферополя останутся без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе из-за переустройства магистрального трубопровода несколько улиц останутся без воды до вторника, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Краны будут сухими с 23.00 часов 22 августа по улицам Беспалова, Генерала Родионова, Ломоносова, Первомайской, Пирогова, Радищева, Лескова, Гончарова, а также на прилегающих улицах и в переулках. Возобновить подачу обещают 23 августа к 12.00.

Ранее сообщалось, что часть Симферополя осталась без воды до вечера 22 августа.

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